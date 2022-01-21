Максимум развлечений и минимум ответственности: почему институт семьи терпит «крах»

Около 600 тысяч семейных пар в России ежегодно подают на развод. Эта цифра в последние пять лет не изменяется. Но на фоне снижения количества регистрируемых браков эта стабильность не выглядит хоть сколько-нибудь оптимистичной. Эра индивидуализма и нежелание нести ответственность приводят к развалу института семьи и увеличению числа разводов. Об этом в беседе с ФАН рассказала профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Светлана Соловьева.

«Сейчас во всем мире набирает обороты тенденция к индивидуализму: люди усложняются, они остро почувствовали свою уникальность. Поэтому человек хочет жить в полный рост, для себя, получать максимум удовольствий от всего. Из-за такой позиции семейные отношения и распадаются: человек пускается во все тяжкие, пытаясь получить от жизни максимум и тратят время на развлечения, ощущения, потребление — в общем, на себя. Эта тенденция к индивидуализму есть во всех цивилизованных странах, и там, где она есть, неизбежно распадается институт семьи», — рассказала Соловьева.

Как объяснила психолог, человек, который живет только для себя, старается сделать это наиболее ярко и полно, получить от нее все, что можно получить, при этом не считая нужным что-то отдавать взамен или быть за что-то ответственным. А традиционные представления о семье и браке включают помимо прав еще и обязанности. Этих обязанностей довольно много, и все они ограничивают человека и мешают следовать этой тенденции индивидуализма. Поэтому, когда перед современной личностью встает выбор: желания или обязанности, он не колеблясь выбирает собственные желания, и брак распадается. Причем такой выбор — это даже не инфантильность, а безответственность. Если первое — это незрелость, то второе — нежелание отвечать за свои решения и действия.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Пока эта тенденция только нарастает, и что будет дальше — сказать сложно. Может быть, институт семьи переживет кризис, а потом возродится на фоне каких-то внешних изменений. Люди все-таки нуждаются в защищенности. Какая тенденция победит: к собственной индивидуальности или безопасности — не знает никто. Пока побеждает склонность к индивидуализму, но вполне возможно, что из-за какого-то военного конфликта или природных катаклизмов, видя опасность, люди опять начнут группироваться в семьи», — допустила вероятность психолог.

Тенденция жить ради себя сказывается не только на взрослых людях, которые при первой же возможности бегут подавать на развод и в целом стараются избежать ответственности не только за другого человека, но и за себя, но и на подростках. Родовой чертой молодежи, которая растет в эру индивидуализма, по словам психолога, является безответственность. Несмотря на то, что подрастающее поколение очень образовано с технической точки зрения, психологически оно оказывается беспомощным, поскольку не умеет строить отношения и проявляет некомпетентность в межличностных связях, добавила Соловьева.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные о наиболее распространенных причинах разводов. Опрос россиян показал, что чаще всего к расторжению брака семейные пары подталкивала бедность — 33%. Еще 15% респондентов заявили, что нередко разводиться заставляет взаимное непонимание в паре.