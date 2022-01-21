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Токаев: расслоение доходов граждан стало причиной протестов в Казахстане

Политика
Токаев: расслоение доходов граждан стало причиной протестов в Казахстане
Global Look Press  /  akorda. kz/Global Look Press

Нур-Султан, 21 января. Акции в Казахстане начались из-за недопустимого разрыва между бедными и богатыми, уверен президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обозначил причины протестов. Недавно в стране начались акции, сопровождавшиеся погромами и мародерством.

«На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — пояснил президент.

Ранее стало известно об учреждении фонда «Казакстан халкына» («Народу Казахстана») по поручению Токаева. Организация будет заниматься решением вопросов в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

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Казахстан протесты токаев
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