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Сенатор Ковитиди отреагировала на неготовность ЕС к диалогу с Россией без оглядки на США
Политика
Сенатор Ковитиди отреагировала на неготовность ЕС к диалогу с Россией без оглядки на США
Федеральное агентство новостей  / 

На фоне усилий РФ добиться гарантий безопасности в Европе стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Женеву для переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Планируется, что переговоры продлятся более двух часов.

Российский политик, член Совета Федерации Ольга Ковитиди в комментарии ФАН высказала мнение, что сегодня Европе нужно активнее взаимодействовать с Москвой без постоянной оглядки на Вашингтон. Подтверждением актуальности развития новой европейской повестки является призыв президента Франции запустить собственный диалог с Москвой, отметила Ковитиди.

«В условиях интенсивного противостояния между Россией и Соединенными Штатами фактически лишенный права голоса Европейский союз, похоже, все больше осознает свою беспомощность в сфере контроля за безопасностью в Европе, — отметила она. — На мой взгляд, подтверждением актуальности новой европейской повестки является призыв президента Франции Эммануэля Макрона запустить собственный диалог с Москвой. Необходимость сохранения «собственного места за столом переговоров с Россией по вопросам безопасности» поддерживают многие европейские политики, в частности об этом говорил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель».

Сенатор Ковитиди отреагировала на неготовность ЕС к диалогу с Россией без оглядки на США
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Однако руководство ЕС, заявляя о желании диалога с Россией, пока не готово к самостоятельным действиям, ссылаясь на необходимость координации действий с США, посетовала политик.

«Нежелание французского президента во всем следовать за Вашингтоном, похоже, вызывает сильное раздражение в Лондоне и даже «ошеломило чиновников ЕС», во всяком случае, такую информацию приводит британская газета Financial Times», — отметила она.

По мнению Ольги Ковитиди, неуверенная позиция Европы в вопросах, касающихся всех европейцев, может пагубно сказаться на европейской безопасности, особенно в свете последних жестких антироссийских заявлений президента США Джо Байдена.

В пятницу также стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о поставках вооружений на Украину в формате ленд-лиза. Как сообщает Reuters, один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин полагает, что это позволит расширить возможности президента США поставлять Киеву современные вооружения.

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Все новости / Политика / Сенатор Ковитиди отреагировала на неготовность ЕС к диалогу с Россией без оглядки на США
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