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Business Insider: российские «Орланы» станут большой проблемой для авианосцев ВМС США

Армия
Business Insider: российские «Орланы» станут большой проблемой для авианосцев ВМС США
wikipedia.org  /  Суминов Олег / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 21 января. Российские ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» станут серьезной проблемой для ВМС США и превратят в кошмар морские походы американских авианосцев.

В публикации издания Business Insider отмечается, что «Орланы» являются одними из самых грозных кораблей в составе российского флота. Они были построены еще во времена СССР, однако это не мешает им наводить ужас на ВМС США. На сегодняшний день ВМФ РФ имеет в своем распоряжении крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», передает «ПолитРоссия».

«Летальность "Орланов" может стать проблемой для американских авианосцев», — рассказали авторы статьи.

Известно, что «Адмирал Нахимов» после модернизации получит ракеты «Калибр» и «Оникс». Его также хотят вооружить гиперзвуковыми «Цирконами». Аналогичным арсеналом будет обладать и «Петр Великий». По словам экспертов, обновленные крейсеры ВМФ РФ станут большой проблемой для американских авианосцев.

Модернизированные российские корабли являются серьезной угрозой для ВМС США за счет своего внушительного вооружения. Подчеркивается, что они обладают гораздо большим арсеналом, чем американские эсминцы USS Arleigh Burke.

Ранее сообщалось, что Пентагон боится отправлять свои авианосцы к берегам России. По мнению специалистов, американцев пугают российские подлодки проекта 949А «Антей».

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