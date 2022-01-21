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Контакты Эрдогана с израильским кардиологом подогрели слухи о его проблемах со здоровьем

Весь мир
Контакты Эрдогана с израильским кардиологом подогрели слухи о его проблемах со здоровьем
Федеральное агентство новостей  / 

Тель-Авив, 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно получил медицинскую консультацию от именитого израильского врача, сообщил новостной сайт Ynet.

Речь идет о профессоре Ицхаке Шапира — заместителе генерального директора медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве, известного как больница «Ицилов», и кураторе лечебного туризма. Шапира консультирует мировых лидеров по вопросам здоровья и методам лечения заболеваний.

Медик является высококвалифицированным кардиологом, что может свидетельствовать о том, что турецкий лидер испытывает проблемы с сердцем. Данная версия получила широкое распространение в соцсетях, однако официальной информации, подтверждающей это предположение, нет.

Источники, знакомые с взаимоотношениями Шапира и Эрдогана, отметили, что не удивятся, если двое уже встречались в Турции.

Медицинский центр имени Сураски и сам врач отказались комментировать этот вопрос.

Здоровье Эрдогана

Разговоры о плохом самочувствии президента Турции участились в последние месяцы после статьи известного аналитика Стивена Кука для журнала Foreign Policy. Обозреватель предположил, что Эрдоган имеет серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего не способен даже баллотироваться на следующий президентский срок в 2023 году.

Кук обратил внимание на несколько роликов, на которых видно, как турецкому лидеру сложно передвигаться или произносить речь перед камерой. Кроме того, на одном из последних видео глава государства с трудом ходит на официальном мероприятии.

В попытке развеять слухи о здоровье Эрдогана департамент коммуникаций опубликовал видео, на котором политик играет в баскетбол.

Между тем, в Сети даже стали появляться ложные сообщения о смерти президента Турции. Чтобы пресечь распространение фейков, в начале ноября 2021 года местная полиция даже инициировала расследование в отношении 30 человек, которые распространяли публикации о кончине главы республики.

Впрочем, спекуляции о здоровье Эрдогана, которому в следующем месяце исполнится 68 лет, распространяются на протяжении многих лет. Согласно данным из открытых источников, осенью 2011 года политик перенес лапароскопическую операцию на желудочно-кишечном тракте, а затем вновь пережил хирургическое вмешательство в феврале 2012-го.

Кроме того, политику регулярно приписывали прочие недуги, в частности, рак прямой кишки и эпилепсию, однако никаких достоверных сведений на этот счет не приводилось. В целом информация о здоровье президента тщательно скрывается.  

Сближение двух стран

Тем временем 17 января Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном визите своего израильского коллеги Ицхака Херцога в Анкару. Источники газеты Haaretz подтвердили, что предварительные переговоры по этому вопросу ведутся, при этом добавили, что дата поездки не назначена, а целесообразность встречи также неясна.

Один источник, знакомый с деталями переговоров, подчеркнул, что более тесные связи с Турцией не могут быть достигнуты в ущерб прочным контактам Израиля с союзниками — Кипром и Грецией, у которых напряженные отношения с Анкарой. Более того, шаги, касающиеся встречи с Эрдоганом, предпринимаются Тель-Авивом в координации с этими двумя странами.

В 2016 году Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации отношений после шестилетнего кризиса в отношениях между государствами. В 2010 году конвой судов с гуманитарной помощью, названный «Флотилия свободы», подошел к берегам еврейского государства, пытаясь прорвать блокаду сектора Газа. Спецназ Израиля высадился на борт одного из судов Mavi Marvara, пассажиры которого оказали сопротивление военным. В результате погибли как минимум девять турецких активистов.

Однако после примирения Эрдоган неоднократно обращался к антиизраильской риторике. Во время 11-дневного ближневосточного конфликта в мае 2021 года турецкий президент яростно критиковал действия Тель-Авива и поддерживающих его стран. Более того, политик называл Израиль «террористическим государством», а также заверял, что не смирится с «агрессией» этой страны, даже если «весь мир закроет на это глаза».

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Все новости / Весь мир / Контакты Эрдогана с израильским кардиологом подогрели слухи о его проблемах со здоровьем
турция эрдоган израиль здоровье
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