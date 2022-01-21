Контакты Эрдогана с израильским кардиологом подогрели слухи о его проблемах со здоровьем

Тель-Авив, 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно получил медицинскую консультацию от именитого израильского врача, сообщил новостной сайт Ynet.

Речь идет о профессоре Ицхаке Шапира — заместителе генерального директора медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве, известного как больница «Ицилов», и кураторе лечебного туризма. Шапира консультирует мировых лидеров по вопросам здоровья и методам лечения заболеваний.

Медик является высококвалифицированным кардиологом, что может свидетельствовать о том, что турецкий лидер испытывает проблемы с сердцем. Данная версия получила широкое распространение в соцсетях, однако официальной информации, подтверждающей это предположение, нет.

"The physician in question is Prof. Itzhak Shapira, deputy director-general of Sourasky Medical Center in Tel Aviv and overseer of medical tourism at the hospital. Shapira advises world leaders on medical issues and treatments."https://t.co/nx0vqEffPj — Abdulla Hawez (@abdullahawez) January 20, 2022

Источники, знакомые с взаимоотношениями Шапира и Эрдогана, отметили, что не удивятся, если двое уже встречались в Турции.

Медицинский центр имени Сураски и сам врач отказались комментировать этот вопрос.

Здоровье Эрдогана

Разговоры о плохом самочувствии президента Турции участились в последние месяцы после статьи известного аналитика Стивена Кука для журнала Foreign Policy. Обозреватель предположил, что Эрдоган имеет серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего не способен даже баллотироваться на следующий президентский срок в 2023 году.

Кук обратил внимание на несколько роликов, на которых видно, как турецкому лидеру сложно передвигаться или произносить речь перед камерой. Кроме того, на одном из последних видео глава государства с трудом ходит на официальном мероприятии.

Turkish police are investigating 30 people for sharing false posts suggesting that President Erdogan had died. This comes amid increased speculation concerning the health of the 67-year-old, who in a recent video looked unstable on his feet and had difficulty walking. pic.twitter.com/Auyn1topqp — 5Pillars (@5Pillarsuk) November 3, 2021

В попытке развеять слухи о здоровье Эрдогана департамент коммуникаций опубликовал видео, на котором политик играет в баскетбол.

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. ???? pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

Между тем, в Сети даже стали появляться ложные сообщения о смерти президента Турции. Чтобы пресечь распространение фейков, в начале ноября 2021 года местная полиция даже инициировала расследование в отношении 30 человек, которые распространяли публикации о кончине главы республики.

Впрочем, спекуляции о здоровье Эрдогана, которому в следующем месяце исполнится 68 лет, распространяются на протяжении многих лет. Согласно данным из открытых источников, осенью 2011 года политик перенес лапароскопическую операцию на желудочно-кишечном тракте, а затем вновь пережил хирургическое вмешательство в феврале 2012-го.

Кроме того, политику регулярно приписывали прочие недуги, в частности, рак прямой кишки и эпилепсию, однако никаких достоверных сведений на этот счет не приводилось. В целом информация о здоровье президента тщательно скрывается.

Сближение двух стран

Тем временем 17 января Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном визите своего израильского коллеги Ицхака Херцога в Анкару. Источники газеты Haaretz подтвердили, что предварительные переговоры по этому вопросу ведутся, при этом добавили, что дата поездки не назначена, а целесообразность встречи также неясна.

Один источник, знакомый с деталями переговоров, подчеркнул, что более тесные связи с Турцией не могут быть достигнуты в ущерб прочным контактам Израиля с союзниками — Кипром и Грецией, у которых напряженные отношения с Анкарой. Более того, шаги, касающиеся встречи с Эрдоганом, предпринимаются Тель-Авивом в координации с этими двумя странами.

Erdogan confirms plans for Israeli President Herzog's visit to Turkey - Israel News - https://t.co/uTHsKlXiuy https://t.co/RT8IZhnjH0 — Yurter Özcan (@YurterOzcan) January 19, 2022

В 2016 году Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации отношений после шестилетнего кризиса в отношениях между государствами. В 2010 году конвой судов с гуманитарной помощью, названный «Флотилия свободы», подошел к берегам еврейского государства, пытаясь прорвать блокаду сектора Газа. Спецназ Израиля высадился на борт одного из судов Mavi Marvara, пассажиры которого оказали сопротивление военным. В результате погибли как минимум девять турецких активистов.

Однако после примирения Эрдоган неоднократно обращался к антиизраильской риторике. Во время 11-дневного ближневосточного конфликта в мае 2021 года турецкий президент яростно критиковал действия Тель-Авива и поддерживающих его стран. Более того, политик называл Израиль «террористическим государством», а также заверял, что не смирится с «агрессией» этой страны, даже если «весь мир закроет на это глаза».