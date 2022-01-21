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Создатель образа Незнайки Бондо Шошитаишвили умер в 82 года

  /   Обновлено: 21 января 2022 10:37
Общество
Создатель образа Незнайки Бондо Шошитаишвили умер в 82 года
Prt Scr youtube.com  /  Leon Toggos

Тбилиси, 21 января. Ушел из жизни грузинский режиссер-мультипликатор, сценарист и художник Бондо Шошитаишвили, создавший образ Незнайки. Ему было 82 года, сообщает «Sputnik Грузия».

Бондо Шошитаишвили родился в Тбилиси в 1939 году. Окончил Тбилисское художественное училище и курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм».

Среди работ мультипликатора — «Незнайка-музыкант», «Самоделкин-спортсмен» и многие другие. В 1991 году получил премию «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм» за короткометражный рисованный мультфильм «Оплеуха».

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смерть мультипликатор бондо шошитаишвили
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