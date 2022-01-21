Вице-канцлер Германии Хабек назвал крайней мерой отключение России от SWIFT

Берлин, 21 января. Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT стало бы крайней мерой, однако строить догадки об «абстрактных санкциях» смысла нет, заявил глава Минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Такое решение может стать крайней экономической санкцией. Главной целью в настоящий момент является достижение компромисса, отметил немецкий политик в интервью изданию Spiegel.

При этом администрация США допускает возможность отключения российских банков от SWIFT в случае эскалации конфликта на Украине, отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Вашингтон продолжает переговоры с партнерами на случай усиления напряженности между странами.

Представитель Республиканской партии Джим Бэнкс ранее представил новый проект антироссийских санкций. В перечень попали высокопоставленные чиновники и предприниматели. Кроме того, автор ограничений предусмотрел санкции против трубопровода «Северный поток — 2», а также запрет на операции с российским госдолгом.