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Политолог Шатров отметил необычный «язык цветов» на встрече Лаврова и Блинкена в Женеве

  /   Обновлено: 21 января 2022 10:34
Политика
Политолог Шатров отметил необычный «язык цветов» на встрече Лаврова и Блинкена в Женеве
Федеральное агентство новостей

Женева, 21 января. Букет цветов на столе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве намекает на тайный подтекст встречи. Об этом заявил политолог Игорь Шатров.

По словам эксперта, язык цветов выдал скрытую подоплеку диалога дипломатов о гарантиях безопасности: на самом деле 21 января в Женеве проходят переговоры о любви. Как отметил Шатров, сочетание орхидеи и сирени трактуется в флористике предельно однозначно — знак теплых чувств. Однако по чему именно тайно воздыхают главы российской и американской делегации, неясно.

«Женева удивляет: на стол переговорщиков поставили сирень и орхидею, что на языке дипломатии говорит о любви. Так что встреча двух влюбленных предстоит. Влюбленных, видимо, в безопасность», — приводит слова Шатрова Telegram-канал «Радио Sputnik».

Политолог Шатров отметил необычный «язык цветов» на встрече Лаврова и Блинкена в Женеве
gov.spb.ru /

Переговоры глав дипломатических ведомств России и США связаны с предложением Москвы о гарантиях взаимной безопасности. Официальный Вашингтон со своей стороны обязался дать письменный ответ на инициативу Кремля, однако на встрече с Лавровым Блинкен никаких документов предоставлять не намерен.

Встреча дипломатов стартует в 13:00 по московскому времени и пройдет за закрытыми дверями. В 17:00 представители сторон выступят с отдельными пресс-конференциями. Ранее Блинкен отметил, что не ожидает «большого прорыва» после диалога с Лавровым.

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Все новости / Политика / Политолог Шатров отметил необычный «язык цветов» на встрече Лаврова и Блинкена в Женеве
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