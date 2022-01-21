Политолог Шатров отметил необычный «язык цветов» на встрече Лаврова и Блинкена в Женеве

Женева, 21 января. Букет цветов на столе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве намекает на тайный подтекст встречи. Об этом заявил политолог Игорь Шатров.

По словам эксперта, язык цветов выдал скрытую подоплеку диалога дипломатов о гарантиях безопасности: на самом деле 21 января в Женеве проходят переговоры о любви. Как отметил Шатров, сочетание орхидеи и сирени трактуется в флористике предельно однозначно — знак теплых чувств. Однако по чему именно тайно воздыхают главы российской и американской делегации, неясно.

«Женева удивляет: на стол переговорщиков поставили сирень и орхидею, что на языке дипломатии говорит о любви. Так что встреча двух влюбленных предстоит. Влюбленных, видимо, в безопасность», — приводит слова Шатрова Telegram-канал «Радио Sputnik».

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Переговоры глав дипломатических ведомств России и США связаны с предложением Москвы о гарантиях взаимной безопасности. Официальный Вашингтон со своей стороны обязался дать письменный ответ на инициативу Кремля, однако на встрече с Лавровым Блинкен никаких документов предоставлять не намерен.

Встреча дипломатов стартует в 13:00 по московскому времени и пройдет за закрытыми дверями. В 17:00 представители сторон выступят с отдельными пресс-конференциями. Ранее Блинкен отметил, что не ожидает «большого прорыва» после диалога с Лавровым.