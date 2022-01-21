Пользователи Twitter назвали речь Байдена «мешаниной из бормотания и запинок»

Вашингтон, 21 января. Речь президента США Джо Байдена во время выступления на пресс-конференции стала очередным поводом для шуток среди пользователей Twitter.

Американский лидер отвечал на вопрос одного из журналистов о планах Республиканской партии использовать открытие школы в пригородах для привлечения избирателей. Речь главы Белого дома вызвала испанский стыд у интернет-пользователей. Они подняли политика на смех из-за позорного выступления.

«Это касается не только этого вопроса, но и всей пресс-конференции. Каждый ответ был похож на мешанину из пауз, бормотания, запинок. Это ужасно», — выразил мнение Five Times August.

«Каждый раз, когда Байден говорил "смотрите", это означало, что он понятия не имеет, что говорить дальше», – констатировал President Elect Todd Spengo.

«Может он пропустил свой 18-часовой сон?» — задалась вопросом Taylor Petersen.

pexels.com / Kai Pilger

Байден регулярно становится объектом насмешек не только из-за невнятной речи, но и странных поступков. Однажды американцы посмеялись над президентом после того, как тот попытался поздороваться с «человеком-невидимкой». Другим поводом для шуток в Сети стало падение главы Белого дома на трапе самолета.

Как стало известно ранее, зрители телеканала Fox News раскритиковали прогноз Байдена по Украине. Они усомнились в возможностях американского лидера анализировать ситуацию и посоветовали ему проспаться.