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Яна Рудковская сделала себе операцию по уменьшению груди

Шоу-бизнес
Яна Рудковская сделала себе операцию по уменьшению груди
Агентство городских новостей Москва

Москва, 21 января. Музыкальный продюсер Яна Рудковская сделала операцию по уменьшению груди. Подробности раскрыл звездный пластический хирург Тимур Хайдаров.

Первое время светская львица скрывала хирургическое вмешательство. Однако слухи все равно просочились в прессу. Хайдаров в эфире шоу «Алена, блин!» в YouTube подтвердил, что звезда действительно изменила объем бюста.

«Есть люди, у которых генетически большая грудь. Она худенькая девочка, стройненькая, но генетика так распорядилась, что у нее была большая грудь, которая давала нагрузку на позвоночник. Это головные боли, это прострелы в руках. Это очень сложно», — отметил Хайдаров.

По его словам, у Рудковской была такая же ситуация. Пластический хирург помог светской львице, и ей уменьшили грудь и сделали красивую форму.

Под нож Тимура Хайдарова ложились многие звезды отечественного шоу-бизнеса и блогеры. Среди его клиентов — певцы Ирина Дубцова, Любовь Успенская и Давид Манукян. Врач объяснил, почему блогер Дава не смог самостоятельно накачать кубики и обратился к нему за помощью.

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рудковская пластическая операция хайдаров
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