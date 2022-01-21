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Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Олимпиаду-80 и портвейн

Общество
Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Олимпиаду-80 и портвейн
Nation News  /  Nation News

Москва, 21 января. Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз порадовал зрителей программы «Место встречи» свежей шуткой.

На этот раз в ходе ток-шоу гости студии обсуждали проблему, связанную с проведением зимней Олимпиады в Пекине. Власти США объявили мероприятию дипломатический бойкот. Их поддержали Канада, Австралия и другие государства.

В конце программы Норкин решил разрядить обстановку и снизить градус обсуждения, рассказав анекдот про Олимпиаду 1980 года, которая проходила в Москве.

«Винный магазин. Близится закрытие. Продавщица подбегает к кассирше и говорит: "Машка, скажи всем этим ханурикам, чтобы не просили 72-й портвейн пробивать, он закончился". Кассирша встает из-за кассы и говорит: "Ladies and gentlemen, attention please! Portwein number 72 is over. Thank you"», — сказал телеведущий.

Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Олимпиаду-80 и портвейн
Global Look Press / SVEN SIMON

Фееричная шутка телеведущего буквально довела зрителей до слез, поэтому из студии гости и спикеры ушли в приподнятом настроении, насмеявшись от души.

Ранее Норкин сумел рассмешить пользователей Instagram «микротриллером» о купании в холодной воде. Россияне обратили особое внимание на зажигательный танец журналиста.

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норкин место встречи анекдот
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