Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Олимпиаду-80 и портвейн

Москва, 21 января. Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз порадовал зрителей программы «Место встречи» свежей шуткой.

На этот раз в ходе ток-шоу гости студии обсуждали проблему, связанную с проведением зимней Олимпиады в Пекине. Власти США объявили мероприятию дипломатический бойкот. Их поддержали Канада, Австралия и другие государства.

В конце программы Норкин решил разрядить обстановку и снизить градус обсуждения, рассказав анекдот про Олимпиаду 1980 года, которая проходила в Москве.

«Винный магазин. Близится закрытие. Продавщица подбегает к кассирше и говорит: "Машка, скажи всем этим ханурикам, чтобы не просили 72-й портвейн пробивать, он закончился". Кассирша встает из-за кассы и говорит: "Ladies and gentlemen, attention please! Portwein number 72 is over. Thank you"», — сказал телеведущий.