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Фундаментальные факторы: как растущая в цене нефть повлияет на рубль

Экономика
Фундаментальные факторы: как растущая в цене нефть повлияет на рубль
Федеральное агентство новостей  / 

Новый штамм коронавируса «Омикрон» пока не оказывает такого же сильного влияния на мировую экономику, как предыдущие штаммы, и это для нефтяного рынка — дополнительный фактор роста котировок. Об этом ФАН рассказала экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Отметка в 90 долларов

Российский сорт нефти Urals впервые за семь лет перешагнул отметку в 90 долларов за баррель в Европе. Так российская нефть стала стоить дороже марки Brent, следует из данных Argus.

Фундаментальные факторы: как растущая в цене нефть повлияет на рубль
Федеральное агентство новостей /

В среду, 19 января, Brent торговался на уровне 88,5 доллара за баррель, сорт WTI — на уровне 86 долларов.

Высокий спрос

Как отметила Наталья Мильчакова, спрос на нефть в мире высокий, а предложение в моменте в силу разных причин ограничено. Недавний пожар на нефтепроводе в Турции, по которому в страну поставлялась нефть из Ирака, вызвал новый виток роста котировок.

«Отчасти причина — в фундаментальных факторах, но есть и влияние сиюминутных и спекулятивных настроений. Рост котировок Urals выше, чем Brent, скорее всего, спекулятивный, и вызван, вероятно, небольшим предложением Urals на биржевых торгах. Однако в целом на нефтяном рынке продолжается растущий тренд, так что 90 долларов за баррель Brent мы увидим в течение первого квартала», — пояснила Наталья Мильчакова.

Фундаментальные факторы: как растущая в цене нефть повлияет на рубль
Федеральное агентство новостей /

Она отметила, что мировой энергетический кризис все еще продолжается, и пока не все страны ОПЕК+ имеют возможности выполнять условия сделки на 100% — увеличивать добычу нефти по плану ОПЕК+. Одновременно новый штамм коронавируса «Омикрон» пока не оказывает такого же сильного влияния на мировую экономику, как предыдущие штаммы, и это для нефтяного рынка — дополнительный фактор роста котировок.

«Сегодня цена на нефть с обменным курсом рубля не так взаимосвязана, как это было еще 10–15 лет назад. Рубль сегодня относительно независим от нефти. На курс рубля влияют пока геополитика и опасения введения санкций, в том числе запрета для некоторых российских банков на операции с долларами США. Поэтому, видимо, до конца января, пока угроза санкций по-прежнему будет актуальной, курс рубля будет находиться в рамках 75–77 рублей за доллар и 85,5–87 рублей за евро», — заключила Наталья Мильчакова.

Рынок нефти и золота позитивно воспринял падение доллара. В последнюю неделю актуальным для черного золота выступал диапазон от 80 до 85 долларов за баррель.

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нефть рубль черное золото
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