«Момент истины»: Москва потратит на закупку валюты и золота 585,9 млрд рублей

Сообщение о том, что Банк России по поручению Минфина РФ в рамках бюджетного правила купит с 14 января по 4 февраля валюту и золото на 585,9 миллиарда рублей (предыдущий лимит, с 7 декабря по 13 января, составлял 502 миллиарда рублей), вызвало очередную серию вопросов относительно мотивов и целей национальной финансово-денежной политики. И это не просто досужие вопросы «диванных» экспертов — ведь речь идет и о «неприемлемом» (Дмитрий Песков) уровне инфляции в 8,4% при «целевых» 4% и о снижении обменного курса рубля, несмотря на рекордный (185,9 миллиарда долларов) профицит внешнеторгового баланса.

«Примерно половина поступившей валюты пошла на накопление резервов в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении ЦБ по данному поводу.

Но в отчете Минфина РФ значится, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2022 года составил 13,565 триллиона рублей (182,59 миллиарда долларов) по сравнению с 13,545 триллиона рублей (183,35 миллиарда долларов) годом ранее. Более того, сообщается, что по итогам 2021 года на скупку валюты и золота для ФНБ правительство направило 2,57 триллиона рублей из федерального бюджета, однако при этом 1,538 триллиона рублей из этой суммы Минфин обеспечил за счет продажи ОФЗ и, соответственно, роста государственного долга.

Подобный информационный «пейзаж», которому пока не находится сколько-нибудь внятных объяснений, свидетельствует лишь о том, что реальная ситуация в российской финансово-экономической системе полностью вышла за рамки общепринятых моделей и представлений. К перечисленному выше стоит добавить, что ранее, в ноябре 2021 года, неснижаемый остаток ФНБ по закону был повышен с 7% до 10% ВВП, еще в июне президентским указом несырьевые российские компании с 1 июля были освобождены от обязательной репатриации экспортных доходов, а чистый отток капитала из России в 2021 году вырос на 42%, до 72 миллиардов долларов по сравнению с 50,4 миллиарда долларов годом ранее. В общем, очевидно то, что деньги из России в существенных количествах и по разным каналам усиленно «сливаются» за рубеж — на фоне столь же очевидного усиления военно-политических разногласий Кремля с коллективным Западом и под вроде бы растущей угрозой замораживания там всех или большинства российских активов, включая государственные.

pixabay.com / Evgeny GoTown.ru

И здесь, словно в квадратном уравнении из школьной программы, есть два возможных решения. Многочисленные «друзья народа» всех калибров и расцветок уверяют отечественное коммуникативное пространство в том, что российская «властная вертикаль» якобы готова полностью сдать западным «партнерам» национальные интересы страны вместе с ее населением ради каких-то послаблений для себя в рамках перехода к «новому мировому порядку», провозглашенному глобальными элитами под флагом пандемии COVID-19. Разумеется, вопрос о том, зачем тогда больше 14 лет все больше делалось Кремлем в прямо противоположном направлении и с категорически иными целями, при этом не поднимается. Потому что и впрямь: зачем тогда? Подобной цели можно было достичь вообще без всяких усилий с российской стороны, начиная с «мюнхенской речи» и конфликта в Южной Осетии («война 08.08.08»). Не говоря уже про Сирию, Крым, Донбасс и т. д.

Но есть ли другое, альтернативное «сливу» объяснение происходящих событий? Конечно, оно есть, хотя и выглядит пока отчасти фантастическим. Напомним, что кардинальные изменения в экономике (и политике) начались после российско-американской встречи на высшем уровне в Женеве 16 июня. И эти изменения в течение прошедших с той поры семи месяцев полностью соответствуют картине ускоренной мобилизации российских финансово-экономических активов. С какой целью? Вероятнее всего — скупки необходимой собственности, производственной и интеллектуальной, за рубежом в условиях надвигающегося обвала западных рынков. Не исключено, что в декабре-январе ситуация стала выглядеть еще более многообещающей, что привело к дополнительному мощному перераспределению ресурсов на эти цели и, соответственно, к статистическим «завихрениям», на согласование которых просто понадобится дополнительное время.

Возвращаясь к событию, отмеченному в начале данной статьи, следует сказать, что указанная сумма в 585,9 миллиарда рублей вряд ли будет потрачена на доллары и номинированные в них ценные бумаги как государственные, так и корпоративные: об этом свидетельствует в частности недавнее сокращение российских вложений в американские трежерис до 2,409 миллиарда долларов — собственно, американский «сектор» не находится в сфере ответственности российского государства. В данном случае особый интерес представляет возможное возобновление закупок золота в российские ЗВР, мораторий на которые де-факто продолжает соблюдаться с 1 апреля 2020 года (декабрьская закупка 100 тысяч унций драгоценного металла в декабре 2021 года — знак того, что данный мораторий может быть отменен, официальный запрос по этой теме Минфину и ЦБ готовит Комитет по финансовым рынкам Госдумы). Как только поток российского золота на внешний рынок будет прекращен или даже сокращен, это станет не менее серьезным ударом по нынешней финансово-экономической «матрице», чем тщательно муссируемое «вторжение России на Украину» или гиперзвуковой удар по «центрам принятия решений» коллективного Запада. В любом случае «момент истины» стремительно приближается, и мы станем его свидетелями еще в первом квартале текущего года.

Данная статья является мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.