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В окружении Градского объяснили, почему композитор предпочитал хранить деньги дома

Шоу-бизнес
В окружении Градского объяснили, почему композитор предпочитал хранить деньги дома
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 21 января. Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко оказалась в центре внимания после кражи многомиллионного наследства из ее особняка. Источники, близкие к артисту, рассказали о привычке артиста хранить накопления дома.

Ограбление вдовы Александра Градского вызвало множество вопросов не только у поклонников артиста, но и среди его близких и коллег. По словам Марины Коташенко, злоумышленники украли у нее 100 млн рублей. Часть этой суммы должна была достаться детям композитора. Главным вопросом оказалась внушительная сумма, которую вдова предпочла хранить дома, а не в банке.

Однако в окружении Градского не удивлены этому обстоятельству. Инсайдер, близкий к композитору, отметил в беседе с сайтом mk.ru, что артист действительно предпочитал хранить многомиллионное состояние под рукой ради удобства.

«Он сам вел все дела: оплачивал налоги, а они были значительными, платил зарплаты артистам своего театра, вел домашнее хозяйство от значительных трат до ежедневных бытовых. Поэтому ему было просто очень удобно хранить деньги дома. Он был абсолютно в себе уверен», — поделился инсайдер.

После ограбления стали появляться версии событий, среди которых инсценировка преступления самой Коташенко. Однако дизайнер Аника Керимова поспешила заступиться за вдову Градского и заверила, что та раздавлена из-за происшествия.

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ограбление градский коташенко
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