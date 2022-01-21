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Власти Германии назвали условие неуплаты компенсации за газопровод «СП-2»

Экономика
Власти Германии назвали условие неуплаты компенсации за газопровод «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 21 января. Решение Евросоюза может изменить порядок действий Германии в отношениях с Россией. Это объяснил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, его слова приводит РИА Новости.

Немецкая сторона не будет выплачивать компенсации, если ЕС признает российскую газовую магистраль несоответствующей праву Евросоюза и ФРГ. Он сказал об этом в контексте приостановки процесса сертификации «Северного потока — 2».

«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — отметил Хабек.

Украина ранее требовала выплату компенсации в случае запуска «СП-2». Политолог Александр Рар заявил, что на это не стоит рассчитывать.

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евросоюз газ энергетика Северный поток — 2 германия и россия
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