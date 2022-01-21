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Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Общество
Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 21 января. Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Льва Лещенко наградили за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Документ был подписан главой государства 20 января.

Лев Лещенко отметит юбилей 1 февраля. Артисту исполнится 80 лет. Лещенко начал певческую карьеру в Московском театре оперетты, известность ему принесли песни «День Победы», «Родительский дом» и «Прощай».

Исполнитель резко высказался о вседозволенности в отечественном шоу-бизнесе. Он считает, что в настоящее время у молодых артистов нет уважения и трепетного отношения к творчеству.

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