В Китае наращивают производство красных фонариков

Это украшение является традиционным атрибутом праздника весны, который также называют китайским новым годом. В честь праздника местные производители изготовили тысячи красных фонарей.

Деревня Янчжао издревле славится производством красных фонариков. Местные жители зарабатывают себе на жизнь тем, что изготавливают эти яркие украшения весь год, и продают их в преддверии праздника весны.

«Наша деревня занимается изготовлением фонарей со времен династии Цин, наша история насчитывает сотни лет. В те времена предки делали рамки для фонарей из бамбука, сейчас же мы используем железную проволоку, она более устойчива к солнечному свету», — рассказал владелец одной из фабрик Чжао Чанцин.

Предки Чанцин овладели этим необычным ремеслом сотни веков назад, с тех пор он и его семья сшивают красную ткань и собирают фонари, а после продают их на рынках.

«Годовой объем производства фонарей в нашей деревне может достигать нескольких миллионов пар. Моя фабрика к примеру, производит 700 000 — 800 000 пар фонарей каждый год. Вот так», — поделился мастер.

По словам Чжао Чанцин, люди заказывают у него изделия со всех уголков страны. Пик продаж фонарей обычно приходится на Праздник Весны, который в этом году отметят 31 января.