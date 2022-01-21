Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 11:55
11:55
Экономика
Экономист Дегтярева объяснила, почему не развивается украинская экономика
11:54
Политика
МИД РФ: вопрос о возрождении СССР не является серьезным
11:53
Политика
Зеленский сравнил свое прошлое с фактами биографии Рональда Рейгана
11:53
Происшествия
Правоохранители проверяют все школы и детсады Саратова после сообщений о «минировании»
11:53
Шоу-бизнес
Игорь Крутой опроверг давние слухи о романе с Ириной Аллегровой
11:51
Общество
Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»
11:49
Общество
Иммунолог Жемчугов заявил, что плюсом омикрон-штамма является вытеснение «Дельты»
11:48
Весь мир
Обстрел оккупированного Турцией Африна привел к гибели мирных жителей Сирии
11:45
Экономика
Как перейти на электронную банковскую карту и не нарваться на мошенников
11:44
Шоу-бизнес
Участница шоу «Голoc» стала новой солисткой группы Artik & Asti
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Китае наращивают производство красных фонариков

Видео

Это украшение является традиционным атрибутом праздника весны, который также называют китайским новым годом. В честь праздника местные производители изготовили тысячи красных фонарей.

Деревня Янчжао издревле славится производством красных фонариков. Местные жители зарабатывают себе на жизнь тем, что изготавливают эти яркие украшения весь год, и продают их в преддверии праздника весны.

«Наша деревня занимается изготовлением фонарей со времен династии Цин, наша история насчитывает сотни лет. В те времена предки делали рамки для фонарей из бамбука, сейчас же мы используем железную проволоку, она более устойчива к солнечному свету», — рассказал владелец одной из фабрик Чжао Чанцин.

Предки Чанцин овладели этим необычным ремеслом сотни веков назад, с тех пор он и его семья сшивают красную ткань и собирают фонари, а после продают их на рынках.

«Годовой объем производства фонарей в нашей деревне может достигать нескольких миллионов пар. Моя фабрика к примеру, производит 700 000 — 800 000 пар фонарей каждый год. Вот так», — поделился мастер.

По словам Чжао Чанцин, люди заказывают у него изделия со всех уголков страны. Пик продаж фонарей обычно приходится на Праздник Весны, который в этом году отметят 31 января.

Вернуться назад
Все новости / Видео / В Китае наращивают производство красных фонариков
китай фонари
Комментировать