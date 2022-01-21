Юрист Соловьев: мошенническая схема с инвестированием становится популярна в России

Москва, 21 января. Злоумышленники стали все чаще пользоваться желанием россиян получить дополнительный источник дохода. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о наиболее распространенной мошеннической методике в этой области.

Граждане, желающие вложить свои деньги в доходные финансовые инструменты, могут столкнуться с поддельными «брокерскими» площадками, предупреждает специалист. Он объяснил, что жертв уговаривают установить приложение на телефон якобы для удобства.

«А далее все просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — передает слова Соловьева «ФедералПресс».

Мошенники ранее начали воровать ключи от аккаунтов пользователей различных площадок. Они использовали повод приближения нового года и предлагали сменить пароль, предоставляя для этого ссылки на фишинговые сайты.