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Ушел из жизни поэт Анатолий Найман

  /   Обновлено: 21 января 2022 10:12
Общество
Ушел из жизни поэт Анатолий Найман
Prt Scr youtube.com  /  Arzamas

 

Москва, 21 января. Скончался российский поэт Анатолий Найман. Его кончину подтвердила журналист и литературный критик Анна Наринская, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что 85-летний Найман перенес инсульт 17 января. После этого его госпитализировали в московскую клинику. Однако точную причину гибели пока не называли.

Найман писал стихи с 1954 года. В начале 1960-х в Ленинграде он опубликовал несколько рассказов и стихотворений. В СССР до 1989 года главным образом печатались его переводы. В 1970 году стал автором стихов к песням фильма «Удивительный мальчик», которые исполнила Алла Пугачева.

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