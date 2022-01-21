Нет людей и кораблей: в Киеве заявили о тяжелой ситуации в ВМС Украины

Сегодня Военно-морские силы Украины находятся в катастрофическом состоянии из-за нехватки боеспособных военных кораблей и моряков. Забил тревогу главный редактор «Украинского милитарного портала», военный эксперт Тарас Чмут.

Специалист рассказал о том, что у бывшего киевского руководства в 2014–2015 годах, когда у власти находился бывший президент Петр Порошенко, были большие планы по развитию Военно-морских сил Украины. По задумке украинских властей, заявил эксперт, до 2020 года в состав флота страны должна была быть включена следующая техника:

2 малые подводные лодки (об их закупке только поговорили, но никто ничего так и не сделал);

средний разведывательный корабль «Симферополь» (до сих пор испытывает проблемы работы бортовых систем и ряд других замечаний, которые не позволяют принять его на вооружение);

фрегат «Гетман Сагайдачный» (небоеспособный, ожидает ремонта с ограниченной модернизацией);

3 корвета проекта 58250 (на сегодняшний день на стадии строительства находятся только 2 корвета, планируется, что они поступят в армию только через два-три года);

3 ракетных катера (соглашение на строительство с Британией так и не было подписано);

18 речных бронекатеров проекта 58150 (их строительство ограничится восемью корпусами);

3 десантно-штурмовых катера класса «Кентавр» (построены только 2, но из-за несоответствия заявленным характеристикам не приняты флотом. Последующие закупки признаны бесперспективными).

facebook.com / Міністерство оборони України

Кроме того, военный эксперт Чмут заявил о катастрофической ситуации в ВМС Украины. В первую очередь она заключается не в отсутствии боевых кораблей, а в том, что некому служить на уже поставленной на вооружении технике.

«Но ключевая проблема во всем этом — люди. Их нет. Некому служить на уже имеющихся кораблях. И это огромная проблема, которая не решается исключительно увеличением денежного довольствия», — написал Тарас Чмут на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее политик, депутат одесского областного совета VI созыва Алексей Албу рассказал о том, что Украина находится на грани экономической катастрофы.