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MW: истребитель Су-34 станет смертельной угрозой для НАТО в случае войны с Россией

Армия
MW: истребитель Су-34 станет смертельной угрозой для НАТО в случае войны с Россией
wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 21 января. Истребитель Су-34 российских ВКС будет выполнять ключевые задачи в случае начала вооруженного конфликта между РФ и НАТО.

В публикации американского журнала Military Watch (MW) говорится, что в последние годы российские войска пополнились значительным количеством истребителей-бомбардировщиков Су-34. Этот самолет является преемником легендарного Су-24М, который перестали производить в начале 90-х годов прошлого века. В США объяснили, почему НАТО следует бояться этих боевых машин, передает «ПолитРоссия».

«От предшественника Су-34 выгодно отличается повышенной выносливостью, более низкими эксплуатационными требованиями, гораздо более высокими летно-техническими характеристиками», — сказано в публикации.

Авторы статьи убеждены, в случае войны с Россией Су-34 станет смертельной угрозой для НАТО. Он может перемещаться на большие расстояния и наносить сверхточные удары по любым стратегически важным объектам потенциального противника. Эффективное радиолокационное оборудование позволяет ему уклоняться от низко летящих крылатых ракет и проводить внезапные атаки.

«Приоритетными целями для Су-34 будут аэродромы, командные центры, военные базы и объекты противовоздушной обороны», – считают аналитики.

Ранее эксперты из США удостоили истребитель Су-34 звания «короля авиации». По их словам, он может нести «ошеломляющее» количество топлива и совершать длительные перелеты без дозаправки, передает «Царьград».

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россия нато истребитель су-34
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