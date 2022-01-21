Командующий ЗВО Журавлев поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 21 января. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев поздравил военнослужащих инженерных подразделений с профессиональным праздником.

Отметим, что День инженерных войск традиционно отмечается в России 21 января. Генерал-полковник пожелал военнослужащим дальнейших успехов в решении важных задач и совершенствовании профессиональных навыков, а также крепкого здоровья. По словам Журавлева, работу военных инженеров сложно переоценить.

«Только в 2021 году на местах строительства социально-культурных объектов проверено более 500 гектаров, уничтожено свыше 2,8 тысячи взрывоопасных предметов», — сказал командующий войсками ЗВО.

Ранее сообщалось, что тактические маневры инженерно-саперных войск прошли в Ленинградской области. Также стало известно, что Минобороны РФ перебросило на учения в Белоруссию ракетные комплексы С-400, передает «Царьград».