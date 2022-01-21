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Блинкен заявил, что не ждет «больших прорывов» на переговорах с Лавровым

  /   Обновлено: 21 января 2022 10:14
Политика
Блинкен заявил, что не ждет «больших прорывов» на переговорах с Лавровым
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вашингтон, 21 января. Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что не ожидает «больших прорывов» на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В пятницу, 21 января, дипломаты проведут переговоры в Женеве. Как сообщил Блинкен в эфире немецкого телеканала ZDF, «в лучшем случае» он не ожидает прорыва по итогам встречи.

«Надеюсь, что мы узнаем, заинтересована ли Россия действительно в урегулировании разногласий через диалог и дипломатию или нет», — пояснил он.

Блинкен добавил, что между США и РФ проведено много интенсивных переговоров, поэтому на сегодняшней встрече можно будет увидеть, какие выводы для себя сделали Вашингтон и Москва.

Ранее организаторы переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве подготовили зал, где пройдет встреча. Они установили букеты цветов напротив каждого кресла, где сядут американская и российская делегации. Представители двух стран намерены обсудить гарантии безопасности в Европе и актуальную повестку.

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сша лавров блинкен
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