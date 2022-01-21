ФАС предложила расширить набор санкций для иностранных инвесторов

Москва, 21 января. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность расширения набора санкций в отношении иностранных компаний, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона.

Таким образом, у инвесторов могут изъять купленную долю в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной. Благодаря этому, уверены в ФАС, можно обеспечить неотвратимость наказаний при совершении таких нарушений. Юристы считают, что данная мера может оказать должный эффект.

Поправки предлагаются к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Текущая редакция, уверены в антимонопольной службе, не в полной мере соответствует интересам страны.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее объявил, что после введения специального налогового режима на Курильских островах Россия будет рада инвесторам из любых стран. Повышающие инвестиционную привлекательность Дальнего Востока правовые режимы поддержки предпринимательской деятельности постоянно совершенствуются.