Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности к сотрудничеству с РФ во многих сферах

Вашингтон, 21 января. Власти США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, у Вашингтона и Москвы существует множество сфер для совместной работы.

«Мы неоднократно подчеркивали, что хотим сотрудничать с Россией. Мы должны вместе работать во многих сферах, будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий», — пояснил Блинкен.

Он добавил, что НАТО «не раз протягивала руку России» для построения прозрачных отношений, но неизменно получала отказ.

Ранее сообщалось, что 21 января Блинкен проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. До этого между дипломатами состоялась телефонная беседа.