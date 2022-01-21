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Британские спасатели вытащили собаку из болота с помощью сосиски

Общество
Британские спасатели вытащили собаку из болота с помощью сосиски
pixabay.com

Лондон, 21 января. Сосиска и дрон помогли спасателям вытащить собаку, которая убежала от хозяйки и увязла в болоте. Инцидент произошел в Великобритании.

Собака убежала от хозяйки и попала в болото. Владелица питомца сильно беспокоилась, однако животное ни в какую не возвращалось. Хозяйка обратилась к спасателям. Однако собака боялась чужих людей, поэтому им пришлось проявить смекалку. Спасатели использовали дрон и сосиску.

Они привязали к беспилотнику сосиску на веревке и направили его над болотом, чтобы выманить животное на мель. Операция состоялась, и собака вернулась к хозяйке. Отмечается, что теперь спасатели планируют чаще применять сосиски и дроны в операциях с животными.

Сотрудники МЧС из Биробиджана ранее спасли жизни собаки и двух щенков. Животные находились под бетонными плитами, из-под которых местные жители не могли их вытащить.

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дрон собака спасение сосиска
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