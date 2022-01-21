Глава МИД Британии Трасс обвинила РФ и КНР в заполнении «политического вакуума»

Лондон, 21 января. Россия и Китай стремятся заполнить политический вакуум, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Выступая в университете Лоуи в Австралии, глава британского внешнеполитического ведомства сообщила, что Москва и Пекин ведут как никогда тесное сотрудничество.

«Они осмелели так, что мы подобного не видели со времен холодной войны», — высказалась Трасс.

Дипломат добавила, что за последние 70 лет у России и Китая не было настолько тесных и крепких отношений, какие имеются теперь. В результате Москва и Пекин пытаются «доминировать на Западе и в тихоокеанском регионе», проводя совместные военные учения, а также в космической отрасли — «путем более тесного взаимодействия», заключила Трасс.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем вырос по итогам 2021 года на 35,8%, до рекордных 146,88 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.