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Автобус сбил пешехода в Нижнем Новгороде
Происшествия
Автобус сбил пешехода в Нижнем Новгороде
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Нижний Новгород, 21 января. Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с автобусом. Вечером в четверг в областном центре маршрутка сбила пешехода.

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел на улице Рокоссовского в 18:10. Под колеса автобуса попала 58-летняя горожанка.

«Водитель 1976 года рождения с 18-летним стажем управления транспортным средством совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте — в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили в ведомстве.

Видео с места аварии появилось в паблике «Регион-52. Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, чтобы вызволить женщину из-под автомобиля, спасателям понадобилось 15 минут.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии произошло жесткое ДТП. После столкновения с другим автомобилем легковушку разорвало на две части.

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