Игорь Николаев трогательно поздравил Ирину Аллегрову с юбилеем

Москва, 21 января. Певец Игорь Николаев поздравил свою подругу Ирину Аллегрову с днем рождения. Народной артистке России 20 января исполнилось 70 лет.

Артисты дружили долгие годы. Они были соседями, поэтому ходили друг к другу в гости, общались на разные темы и вместе творили. Николаев всячески поддерживал артистку, когда она решила заняться сольной карьерой. Музыкант даже написал несколько композиций для Аллегровой. Однако потом их пути разошлись, и они стали меньше общаться.

Несмотря на потухнувшие отношения, Николаев все же поздравил «императрицу» с юбилеем. Он опубликовал запись на своей странице в Instagram, сопроводив ее несколькими архивными кадрами с Аллегровой.

«Люблю и обожаю все эти годы! А вместе со мной любит и обожает огромная страна, которая уже 30 лет поёт наши песни!»- поздравил Николаев с 70-летием артистку.

Prt Scr instagram.com / @igor_nikolaev_music

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали звезде сцены счастья и здоровья. Многие интернет-пользователей с восторгом высказались о старых снимках, на которых Николаев и Аллегрова совсем молодые запечатлены и на концертах, и в рабочей атмосфере.

Игорь Николаев рассказал, что тепло относится к исполнительнице и периодически звонит ей. Однако видеться у артистов особо не получается, пишет телеканал «360». Впрочем, это их особо не тревожит.