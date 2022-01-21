Власти Папуа-Новой Гвинеи отменили смертную казнь

Порт-Морсби, 21 января. Власти Папуа-Новой Гвинеи приняли решение об отмене смертной казни. Об этом заявил премьер-министр государства Джеймс Марапе. По его словам, данный вид наказания не является эффективным, сообщает издание The Guardian.

Смертная казнь на территории Папуа-Новой Гвинеи была отменена спустя 30 лет после повторного введения. Согласно изменениям в законодательстве страны, за государственную измену, пиратство и убийство теперь будут наказывать пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Отмечается, что последняя казнь в стране состоялась в ноябре 1954 года.

Как сообщалось ранее, депутаты Государственной думы РФ в окончательном чтении приняли закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Наказание также постигнет преступников, впервые совершивших насилие в отношении двух и более лиц.