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Повзрослевшая девочка из клипов Sia начала появляться в кино

  /   Обновлено: 21 января 2022 09:59
Шоу-бизнес
Повзрослевшая девочка из клипов Sia начала появляться в кино
Prt Scr youtube.com  /  Sia

Вашингтон, 21 января. Танцовщица Мэдди Зиглер прославилась благодаря съемкам в клипе Chandelier певицы Sia. Стало известно, как изменилась интернет-звезда, которая готовится дебютировать на HBO Max.

Мэдди Зиглер неоднократно становилась главной героиней клипов Sia, уже тогда поклонников восхитили ее актерские и хореографические способности. Спустя семь лет клип Chandelier набрал более 2 млрд просмотров на YouTube, а его главная звезда повзрослела и построила карьеру инфлюэнсера. Кроме того, внимательные зрители уже не раз могли заметить ее появление в кино.

Повзрослевшая девочка из клипов Sia начала появляться в кино
Prt Scr instagram.com / @maddieziegler

Так, Зиглер досталась небольшая роль в ремейке «Вестсайдской истории», нового проекта Стивена Спилберга. До этого танцовщица появилась в мюзикле Music с Кейт Хадсон и Лесли Одомом — младшим. Звезда сыграла одну из главных ролей. В конце января Зиглер появится в драме The Fallout. По словам танцовщицы, она гордится своим участием в проекте, премьера которого состоится на платформе HBO Max в конце января.

HBO Max также представил долгожданный второй сезон подростковой драмы «Эйфория». Один из главных хитов платформы с Зендеей в главной роли собрал вокруг себя 2,4 млн зрителей и завоевал статус самой успешной премьеры в каталоге проектов стриминг-сервиса.

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клип sia мэдди зиглер
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