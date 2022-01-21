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Бельгийка Зара Рутерфорд совершила одиночное кругосветное путешествие за 199 дней

  /   Обновлено: 21 января 2022 09:47
Общество
Бельгийка Зара Рутерфорд совершила одиночное кругосветное путешествие за 199 дней
pixabay.com

Брюссель, 21 января. Жительница Бельгии Зара Рутерфорд официально признана самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку совершила кругосветное путешествие.

Девушке удалось облететь весь мир на сверхлегком самолете. Всего на путешествие у нее ушло 199 дней, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

«Зара Рутерфорд (Бельгия) официально стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие, завершив свой кругосветный полет в возрасте 19 лет и 199 дней», — передается в сообщении.

По словам рекордсменки, своим поступком она хотела воодушевить девушек следовать за своей мечтой. Она также побила рекорд самого молодого человека, совершившего одиночное кругосветное путешествие.

Рекорд по скоростной сборке кубика Рубика ногами поставила пятилетняя девочка из Грузии. Она собирает головоломку меньше, чем за две минуты.

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рекорд книга рекордов гиннесса кругосветное путешествие
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