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Мордовец украл из магазина пласт горбуши и пиво
Общество
Мордовец украл из магазина пласт горбуши и пиво
rosgvard.ru  / 

Саранск, 21 января. Полицейские задержали в селе Парадеево Ичалковского района Мордовии похитителя пива и горбуши.

О пропаже 16 литров пива и пласта горбуши в полицию заявил хозяин магазина. Сотрудники МВД начали поиски грабителя, которые быстро увенчались успехом. Задержанный 41-летний житель Саранска сознался в преступлении. По данному факту было заведено уголовное дело, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о задержании в Московской области мордовского уголовника, которого заподозрили в серии краж велосипедов в Красногорске. По версии полиции, нарушителю удалось украсть из подъездов домов на улицах Ленина и Парковая четыре велосипеда.

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кража пиво горбуша
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