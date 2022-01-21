Мордовец украл из магазина пласт горбуши и пиво

Саранск, 21 января. Полицейские задержали в селе Парадеево Ичалковского района Мордовии похитителя пива и горбуши.

О пропаже 16 литров пива и пласта горбуши в полицию заявил хозяин магазина. Сотрудники МВД начали поиски грабителя, которые быстро увенчались успехом. Задержанный 41-летний житель Саранска сознался в преступлении. По данному факту было заведено уголовное дело, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о задержании в Московской области мордовского уголовника, которого заподозрили в серии краж велосипедов в Красногорске. По версии полиции, нарушителю удалось украсть из подъездов домов на улицах Ленина и Парковая четыре велосипеда.