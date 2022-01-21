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Netflix выпустит более 25 корейских фильмов в 2022 году

Общество
Netflix выпустит более 25 корейских фильмов в 2022 году
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Лос-Гатос, 21 января. Стриминговая платформа Netflix решила увеличить количество корейского контента на своем сервисе. Компания выпустит свыше 25 проектов на фоне успеха «Игры в кальмара».

Согласно сообщению The Hollywood Reporter, в списке новинок значатся зомби-сериал «Все мы мертвы», адаптация испанского шоу «Бумажный дом: Корея — объединенная экономическая зона», а также боевик «Большая операция в Сеуле».

«Мы предоставим эксклюзивные креативные истории и высокое качество, которые соответствуют запросам зрителей», — приводит издание Yonhap заявление стримингового сервиса.

В прошлом году пользователи Netflix могли посмотреть 20 проектов на корейском языке. Среди них — «Зов ада», «Море спокойствия» и «Игра в кальмара». Последнее шоу оказалось очень популярным и побило рекорд по просмотрам.

«Игра в кальмара» получила продолжение. Режиссер Хван Дон-хек подтвердил, что работает над вторым сезоном. Однако говорить о сюжете пока рано. Предполагается, что главным героем вновь будет Сон Ги-хун.

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