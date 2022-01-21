Проезжавший мимо горящего дома пожарный спас хозяина жилища во Владимирской области

Владимир, 21 января. Спасатель, оказавшись случайно рядом с местом пожара в свой выходной, вынес из объятого пламенем помещения спящего мужчину. Об этом сообщают местные СМИ.

В нерабочее время Андрей Б. передвигался на личном автомобиле по деревне Сукманиха Кольчугинского района. В какой-то момент он заметил возгорание в частном жилом доме. Рядом стояла припаркованная машина. Это дало понять специалисту, что в здании есть люди.

Прикрыв нос и рот рукавом, пожарный вошел в задымленную комнату, где увидел спящего гражданина. Герой вынес мужчину на свежий воздух и тем самым спас его жизнь.

После этого Андрей Б. отогнал транспортное средство из двора, чтобы техника вызванных на место сотрудников МЧС смогла проехать без затруднений. Помимо этого, он установил местонахождение ближайшего наружного водоснабжения. Руководство пожарно-спасательной части №2 Владимира собирается поощрить работника за столь храбрый поступок.

В московском районе Капотня пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, вывели из горящего дома, информирует РИАМО. Пламя распространилось на площади 35 квадратных метров.