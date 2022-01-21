Дизайнер Керимова заявила, что вдова Градского раздавлена после истории с ограблением

Москва, 21 января. Знаменитый дизайнер Аника Керимова рассказала о тяжелом состоянии вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко, которую затравили после кончины супруга и истории с ограблением на 100 млн рублей.

Модельер отметила, что Градский взял в жены Коташенко, когда она была совсем юной. Для исполнителя новая возлюбленная была как будто младшей дочерью. Керимова добавила, что артист беспокоился за будущее жены, поскольку не знал, как она будет жить без него.

«Марину сейчас просто затравили. Вчера звонила наша общая приятельница. Говорит, что Марина очень подавлена, раздавлена», — заявила Аника Керимова в интервью изданию «Собеседник».

Она была в ярости, услышав обвинения родственников, что ограбление — постановка. По ее словам, Коташенко могла смело распоряжаться деньгами, которые были в ее доме. Впрочем, Керимова призвала родных Градского оставить разногласия в прошлом и наладить отношения, придя к миру.

Аника Керимова живет в соседнем поселке с Коташенко. Она нередко виделась с вдовой Градского у общих друзей.

Александра Градского не стало в ноябре прошлого года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Последние месяцы он плохо себя чувствовал, но продолжал работать.