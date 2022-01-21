Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 10:24
10:22
Происшествия
Один ребенок и восемь взрослых пострадали при столкновении автобусов под Красноярском
10:21
Происшествия
Следователи работают на месте инцидента в Подольске, где полковник МВД выстрелил в жену
10:21
Общество
Власти Кузбасса ужесточили ограничения из-за распространения «Омикрона»
10:20
Шоу-бизнес
В окружении Градского объяснили, почему композитор предпочитал хранить деньги дома
10:20
Экономика
Власти Германии назвали условие неуплаты компенсации за газопровод «СП-2»
10:19
Происшествия
Автобус сбил пешехода в Нижнем Новгороде
10:16
Общество
Бывший начальник налоговой службы Мурома осужден за должностные преступления
10:13
Общество
Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
10:12
Общество
Американские медики впервые в истории пересадили человеку обе почки от свиньи
10:10
Политика
«Двойной просчет»: чем обернется для Зеленского призыв ввести санкции против России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дизайнер Керимова заявила, что вдова Градского раздавлена после истории с ограблением

  /   Обновлено: 21 января 2022 09:36
Шоу-бизнес
Дизайнер Керимова заявила, что вдова Градского раздавлена после истории с ограблением
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 21 января. Знаменитый дизайнер Аника Керимова рассказала о тяжелом состоянии вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко, которую затравили после кончины супруга и истории с ограблением на 100 млн рублей.

Модельер отметила, что Градский взял в жены Коташенко, когда она была совсем юной. Для исполнителя новая возлюбленная была как будто младшей дочерью. Керимова добавила, что артист беспокоился за будущее жены, поскольку не знал, как она будет жить без него.

«Марину сейчас просто затравили. Вчера звонила наша общая приятельница. Говорит, что Марина очень подавлена, раздавлена», — заявила Аника Керимова в интервью изданию «Собеседник».

Она была в ярости, услышав обвинения родственников, что ограбление — постановка. По ее словам, Коташенко могла смело распоряжаться деньгами, которые были в ее доме. Впрочем, Керимова призвала родных Градского оставить разногласия в прошлом и наладить отношения, придя к миру.

Аника Керимова живет в соседнем поселке с Коташенко. Она нередко виделась с вдовой Градского у общих друзей.

Александра Градского не стало в ноябре прошлого года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Последние месяцы он плохо себя чувствовал, но продолжал работать.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дизайнер Керимова заявила, что вдова Градского раздавлена после истории с ограблением
градский коташенко керимова
Комментировать