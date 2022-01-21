«Двойной просчет»: чем обернется для Зеленского призыв ввести санкции против России

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского к истеблишменту США ввести против России санкции, предусмотренные как «наказание за вторжение на Украину», являются политической недальновидностью. Официальный Киев не понимает, какие события могут повлечь в случае воплощения в жизнь подобные планы. Об этом ФАН рассказали политологи Дмитрий Дробницкий и Владимир Корнилов.

Ранее европейские и украинские новостные агентства сообщили, что во время визита в Киев семи сенаторов из США президент Украины Владимир Зеленский просил американцев ввести санкции против России, не дожидаясь каких-либо поводов. В то же время, по его словам, любые условные меры против российского газопровода или другие потенциальные ограничения будут бесполезны.

Специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий обратил внимание, что никогда и ни в одной стране не происходило ничего хорошего после визита группы американских сенаторов. Как пример — он указал на внутренние потрясения некоторых стран Латинской Америки после того, как к ним проявлял подобное внимание Вашингтон.

«Судя по всему, поездка американских политиков в Киев — так называемые смотрины. Они приезжали проверить на месте, что деэскалации напряженности во внешней политике Украины в отношении России не будет. На Украину приехали американские политики, которые продвигают интересы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов и лоббируют угрозу войны. Государственный секретарь США Энтони Блинкен проявил инициативу и желает встретиться с представителями России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что 21 января эта встреча состоится в Женеве, в ней примет участие глава российского ведомства Сергей Лавров. Зная высочайший уровень нашего министра, полагаю, беседа будет яркой и выразительной. Если господин Блинкен будет придерживаться неправильной тактики, его карьера как политика может закончиться блистательным крахом», — высказал свое мнение Дробницкий.

Политолог-американист передал суть высказываний Владимира Зеленского словами «сложно понять логику там, где ее нет». Он предположил, что украинские политики делают заявления, пытаясь угодить американцам, но в силу неосведомленности редко угадывают, что нужно, поэтому их «инициативы» терпят провал. Искусственное скатывание отношений России и США к холодной войне, по словам эксперта, выгодно Вашингтону в финансовом плане, ведь Америка живет войнами или имитацией защиты своих сателлитов от мнимой угрозы со стороны Востока, чаще всего — России.

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Эксперт по Украине Владимир Корнилов назвал идею президента Украины весьма несвежей, так как заявления подобного рода Зеленский делает не впервые. Историк напомнил, что украинский лидер неоднократно говорил в последние месяцы на встречах с представителями США о том, что против России необходимо срочно вводить всевозможные санкции.

«Зеленский действительно призывает к превентивным санкциям против России, не дожидаясь агрессии от России. Судя по всему, он не понимает того, что говорит. В 90-е в США сняли классический голливудский фильм под названием «Двойной просчет». Сюжет фильма основывается на том, что тот, кого оклеветали, может совершить преступление, за которое был несправедливо осужден, безнаказанно. Современное правосудие предполагает, что за одно деяние дважды не наказывают. Этот фильм надо посмотреть Зеленскому. Если, по его словам, Россия должна быть наказана за вторжение, которого не совершила, что тогда сдерживает Москву от подобных действий? Ведь в любом случае мы будем виновны… Возможно, именно эти простые вещи объяснил господину Зеленскому государственный секретарь США Энтони Блинкен», — предположил общественный деятель.

Собеседник ФАН сделал вывод, что, требуя для Москвы наказания за несовершенные действия, Киев поощряет Москву к шагам, о которых ранее никто и не помышлял. Заявления Зеленского, по словам аналитика, совершенно лишены логики. Корнилов добавил, что в Вашингтоне понимают несуразность доводов властей Украины и вряд ли обратят на них внимание. В среду президент США Джо Байден провел пресс-конференцию в Белом доме и сообщил, что США не рассматривают превентивные санкции, более того: предполагаемые санкции Вашингтона после потенциального «вторжения» России на Украину будут зависеть от серьезности действий Москвы. Корнилов подчеркнул, что Россия в действительности не планировала и не планирует никаких «вторжений» в другие государства.

Ранее ФАН рассказал, почему экономическая стратегия властей Молдавии не имеет перспектив. По мнению эксперта, в Кишиневе они не способны решить основные экономические вопросы, от которых зависит существование государства.