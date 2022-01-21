Банк России анонсировал выход в оборот новых купюр

Москва, 21 января. Центральный банк Российской Федерации готовится обновить банкноты номиналом 100 рублей. Об этом рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Представитель финансового регулятора объявил о готовящемся выпуске обновленных денежных знаков. Предполагается, что банкноты в 100 рублей будут первыми, их новая версия может выйти уже через несколько месяцев. Ожидается, что до 2025 года изменения коснутся всех купюр всех номиналов, передает «ФедералПресс».

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро – я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, – пройдет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — заявил он.

Экономист Достов ранее предсказал исчезновение мелких купюр. Он предполагает, что из-за распространения безналичной формы оплаты нужда в них отпадет.