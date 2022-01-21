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Доллар и евро выросли к рублю на старте торгов Московской биржи

Экономика
Доллар и евро выросли к рублю на старте торгов Московской биржи
Global Look Press  /  Silas Stein / dpa

Москва, 21 января. Биржевые курсы доллара и евро увеличились по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. 

Так, курс доллара прибавил 3,75 копейки и составил 76,72 рубля за денежную единицу. Евро, в свою очередь, увеличился на 17 копеек и достиг 86,88 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 21 января. Американская валюта снизилась на 42,89 копейки — до 76,44 рубля за денежную единицу. Евро потерял 31,03 копейки, подешевев до 86,82 рубля, сообщается на сайте российского регулятора.

Аналитик Андрей Маслов ранее заявил, что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве способны разрядить геополитическую обстановку. Таким образом, рубль сможет вернуться в диапазон 74-76 рубля. Инвесторы в настоящий момент переживают за обострение ситуации вокруг Украины.

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