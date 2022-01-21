Доллар и евро выросли к рублю на старте торгов Московской биржи

Москва, 21 января. Биржевые курсы доллара и евро увеличились по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, курс доллара прибавил 3,75 копейки и составил 76,72 рубля за денежную единицу. Евро, в свою очередь, увеличился на 17 копеек и достиг 86,88 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 21 января. Американская валюта снизилась на 42,89 копейки — до 76,44 рубля за денежную единицу. Евро потерял 31,03 копейки, подешевев до 86,82 рубля, сообщается на сайте российского регулятора.

Аналитик Андрей Маслов ранее заявил, что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве способны разрядить геополитическую обстановку. Таким образом, рубль сможет вернуться в диапазон 74-76 рубля. Инвесторы в настоящий момент переживают за обострение ситуации вокруг Украины.