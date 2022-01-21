Компания Mars сделает персонажей рекламы M&M’s более инклюзивными

Вашингтон, 21 января. Американская компания Mars приняла решение немного изменить дизайн персонажей в рекламе конфет M&M’s и сделать их более современными и инклюзивными.

Руководство компании планирует создать мир, в котором «никто не будет чувствовать себя лишним». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Обновление бренда M&M’s отражает более современный подход к обликам наших любимых персонажей, а также более тщательную проработку их личностей с тем, чтобы подчеркнуть важность самовыражения», — подчеркнули в Mars.

Так, если раньше цвет рук и ног персонажей был телесным, то сейчас дизайнеры сделали его практически белым. Кроме того, поменяется обувь женского персонажа — зеленой конфеты. Сапоги на высоких каблуках поменяют на кроссовки, а у коричневой конфеты туфли будут на более низком и комфортном каблуке.

Компания Apple ранее заявила, что полностью изменит дизайн нового iPhone впервые за пять лет. Следующий смартфон iPhone 14-го поколения получит полный редизайн и будет существенно отличаться от актуального iPhone 13.