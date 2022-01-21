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Публицист Голубь: ЕС и США потеряли Белоруссию, потеряют и Украину
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Политика
Публицист Голубь: ЕС и США потеряли Белоруссию, потеряют и Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Предприняв эскалацию, США и Евросоюз фактически потеряли Белоруссию, но продолжают действовать в той же логике. Провоцируя напряженность на Украине, они потеряют и ее. Об этом ФАН рассказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Обвинения Госдепа

Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, при этом не приведя никаких доказательств своим утверждениям.

«Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера», — заявил представитель Госдепа.

Публицист Голубь: ЕС и США потеряли Белоруссию, потеряют и Украину
state.gov / U.S. Department of State

Россия неоднократно опровергала любые заявления о вмешательстве в дела Украины. По словам официальных российских представителей и дипломатов, РФ всегда проводила мирную политику в отношении своих соседей и никогда не имела захватнических планов. Любая информация, которая в последнее время появляется в СМИ, носит исключительно провокационный характер.

ЕС и США потеряли Белоруссию

Как отметил Юрий Голубь, в происходящем представители Госдепа США должны обвинять себя сами. Ведь очевидно, что именно они спровоцировали события, положившие конец белорусской многовекторности.

«Давайте вспомним — в 2009 году Белоруссия вступила в «Восточное партнерство», организацию, призванную перетягивать бывшие советские республики в орбиту влияния Евросоюза и США. Но после беспорядков в декабре 2012 года этот процесс был заморожен», — пояснил Юрий Голубь.

Публицист Голубь: ЕС и США потеряли Белоруссию, потеряют и Украину
facebook.com / @pressjfo.news

По его словам, на очередное потепление, наметившееся в конце предыдущего десятилетия, когда были отменены санкции и упрощен визовый режим, коллективный Запад ответил попыткой майдана и государственного переворота. Именно это и привело к конституционной реформе, которая теперь так тревожит Госдеп.

«Предприняв эскалацию, США и Евросоюз фактически потеряли Белоруссию, но продолжают действовать в той же логике. Провоцируя напряженность на Украине, они потеряют и ее. Демонстрируя неспособность договариваться, допускать право стран на независимую внешнюю и внутреннюю политику, учитывать естественную потребность России в безопасности, Запад тем не менее не перестает удивляться тому, что его модель развития становится все менее привлекательной», — заключил Юрий Голубь.

При этом Россия гораздо лучше подготовлена к последствиям потенциальных экономических санкций со стороны Запада, чем европейские государства, говорится в материале газеты Financial Times. Как отметили авторы материала, все дело в зависимости стран Европы от поставок энергоносителей со стороны России.

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россия сша белоруссия украина
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