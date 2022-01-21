Легковушка столкнулась с грузовиком в Благовещенске

Благовещенск, 21 января. Стали известны обстоятельства ДТП, произошедшего из-за сильной наледи на городском перекрестке.

По данным отдела пропаганды ГИБДД Благовещенска, из-за снежного наката легковой автомобиль Honda Fit Shuttle столкнулся с грузовиком Isuzu Elf, перевозившим кирпичи. ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Магистральной и 50-летия Октября. Медицинская помощь никому не потребовалась, а вот машины получили значительные повреждения, сообщает AmurInfo.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. В результате погиб 38-летний мужчина.