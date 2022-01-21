Замглавы Минтранса России Токарев подозревается в заключении фиктивных контрактов

Москва, 21 января. Задержанному по подозрению в мошенничестве заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву вменяют заключение фиктивных соглашений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Токарев причастен к нецелевому расходованию бюджетных денег, которые были выделены на восстановление железнодорожных путей в Краснодарском крае. В мошеннической схеме также замешаны ООО «Главстройинвест» и «СпецТрансСтрой».

«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.

Ранее инсайдер сообщил, что заместитель министра Токарев нанес ущерб федеральному бюджету России более чем на 500 млн рублей. На данный момент в ведомстве проходит проверка деятельности чиновника.