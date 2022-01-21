Минобороны РФ перебросило два дивизиона ракетных комплексов С-400 на учения в Белоруссию

Москва, 21 января. Два дивизиона ракетных комплексов дальнего действия С-400 «Триумф» направлены по железной дороге с Дальнего Востока на учения в Белоруссию.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что подразделения ПВО Восточного военного округа (ВВО) совершат марш комбинированным способом на незнакомые полигоны в Белоруссии. Военнослужащие и военная техника направлены в республику в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

«Совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения ЮВО провели боевые пуски ракет «Искандер-М» в ходе учений на полигоне Капустин Яр. Ракетное соединение округа было поднято по учебной тревоге.