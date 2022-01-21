Депутат Мосгордумы Митрохин призвал похоронить Ленина

Москва, 21 января. Революционера и коммунистического деятеля Владимира Ленина давно необходимо похоронить. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Парламентарий считает, что вождя пролетариата нужно похоронить не у стен Кремля. Местом погребения Ленина нужно выбрать кладбище, где захоронены его родственники.

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины», — заявил Митрохин.

Митрохин считает, что именно из-за Ленина Россия сейчас является страной, которая догоняет другие державы. С его слов, коммунист за счет Германии осуществил государственный переворот, и распустил законодательный орган, который должен был диктовать народную волю.

Ранее на депутата Митрохина наложили штраф за организацию несогласованного митинга. Согласно постановлению Хамовнического суда, парламентарий обязан выплатить 25 тысяч рублей в качестве наказания.