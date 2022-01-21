Выстреливший в супругу полковник полиции признался, что сделал это случайно

Москва, 21 января. Начальник отдела УИСК Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Алексей Кулдошин по неосторожности подстрелил жену, когда чистил оружие. Об этом заявил сам полковник полиции.

Инцидент произошел вечером в подмосковном Подольске. Офицер выстрелил супруге в затылок. Женщина вместе с мужем служит в полиции и носит звание лейтенанта. Стрелок заверил, что случайно нажал на спусковой крючок, передает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что пострадавшая женщина находится в больнице, медики борются за ее жизнь. МВД России пока воздерживается от комментариев произошедшего, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.