Киев, 21 января. Государственный переворот по инициативе военной верхушки может стать ключом для выхода Украины из кризиса, в который ее вогнали нынешние власти. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Диалог по гарантиям безопасности Европы заходит в тупик. Стороны переговоров не могут найти компромисс. В сложившейся ситуации на руку всем могут сыграть события внутри Украины, считает эксперт.

«Из этого чудовищного пасьянса я вижу только один выход: это надежда на переворот на Украине военной верхушки. Предполагается, что она за семь лет поняла, куда идет Украина, и что она должна совершить этот переворот и позвать Россию на помощь Неньке», — предположил Стешин.

Военкор также заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является «красной чертой» не только для России, но и для США. По его словам, решить разногласия можно только при помощи жестких мер и решительных действий.