Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 10:23
10:22
Происшествия
Один ребенок и восемь взрослых пострадали при столкновении автобусов под Красноярском
10:21
Происшествия
Следователи работают на месте инцидента в Подольске, где полковник МВД выстрелил в жену
10:21
Общество
Власти Кузбасса ужесточили ограничения из-за распространения «Омикрона»
10:20
Шоу-бизнес
В окружении Градского объяснили, почему композитор предпочитал хранить деньги дома
10:20
Экономика
Власти Германии назвали условие неуплаты компенсации за газопровод «СП-2»
10:19
Происшествия
Автобус сбил пешехода в Нижнем Новгороде
10:16
Общество
Бывший начальник налоговой службы Мурома осужден за должностные преступления
10:13
Общество
Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
10:12
Общество
Американские медики впервые в истории пересадили человеку обе почки от свиньи
10:10
Политика
«Двойной просчет»: чем обернется для Зеленского призыв ввести санкции против России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военкор Стешин: армия может стать ключом для выхода Украины из кризиса

  /   Обновлено: 21 января 2022 08:56
Политика
Военкор Стешин: армия может стать ключом для выхода Украины из кризиса
flickr.com/ministryofdefenceua

Киев, 21 января. Государственный переворот по инициативе военной верхушки может стать ключом для выхода Украины из кризиса, в который ее вогнали нынешние власти. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Диалог по гарантиям безопасности Европы заходит в тупик. Стороны переговоров не могут найти компромисс. В сложившейся ситуации на руку всем могут сыграть события внутри Украины, считает эксперт.

«Из этого чудовищного пасьянса я вижу только один выход: это надежда на переворот на Украине военной верхушки. Предполагается, что она за семь лет поняла, куда идет Украина, и что она должна совершить этот переворот и позвать Россию на помощь Неньке», — предположил Стешин.

Военкор также заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является «красной чертой» не только для России, но и для США. По его словам, решить разногласия можно только при помощи жестких мер и решительных действий.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Военкор Стешин: армия может стать ключом для выхода Украины из кризиса
армия украины дмитрий стешин выход из кризиса
Комментировать