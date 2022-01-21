Политолог Золотарев заявил о немногочисленных вариантах спасения Украины от распада

Киев, 21 января. Украинские власти опасаются распада страны в случае исполнения минских договоренностей. Политолог Андрей Золотарев отметил, что у Киева не так много вариантов спасения страны от этого исхода.

Он убежден, что вместо «идиотской декоммунизации» необходимо было проводить адекватную политику и выстроить новую систему общественных отношений. Однако этого не было сделано.

Впрочем, у Киева не так много вариантов спасти страну от распада, уверен эксперт. По его мнению, необходимо было проводить гуманитарную децентрализацию и расширять права регионов.

«Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной. Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии», — заявил политолог в интервью изданию «Украина.ру».

Если Минские соглашения будут выполнены, то другие районы, например, Закарпатье или Буковина, могут решить, что Донбасс силой оружия принудил Киев пойти на свои условия, указал эксперт. По этой причине, как считает политолог, Украина находится в сложном положении.

Ранее обозреватель Артемий Руст предрек Украине тяжелые времена в 2022 году. По мнению аналитика, страна столкнется с серьезными проблемами в энергетике.