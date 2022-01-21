Трое детей и двое взрослых госпитализированы после отравления газом в Ставропольском крае

Ставрополь, 21 января. Пять человек, из которых трое несовершеннолетних, отравились газом в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Спутник» под Ставрополем. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили в экстренных службах региона.

По имеющейся информации, люди отравились в результате пренебрежения правилами эксплуатации газового оборудования. На данный момент пострадавшие находятся в госпитале, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Личности и возраст пострадавших на данный момент не разглашались.

На днях в Ставропольском крае произошла серьезная автоавария с участием двух легковушек. В результате ДТП погиб один человек и пятеро пострадали.