Володин анонсировал консультации фракций Госдумы по признанию независимости ЛДНР

Москва, 21 января. Руководители фракций Госдумы проведут консультации по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Переговоры пройдут на следующей неделе, написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

На этой неделе депутаты КПРФ написали обращение к президенту России Владимиру Путину и предложили рассмотреть вопрос признания Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств. Кроме того, в документе отмечена необходимость провести переговоры с руководством республик.

«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — написал Володин.

Парламентарий отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский на данный момент игнорирует минские договоренности, а НАТО активно продвигается на территорию страны. Все это может стать причиной трагедии в Донбассе и принести беды как российским, так и украинским гражданам, проживающим на территории ЛДНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ стягивают запрещенное вооружение к линии фронта в Донбассе. По имеющимся данным, Киев разместил тяжелую бронетехнику в жилом районе города Счастье.